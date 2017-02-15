梅威瑟點頭 跨界「夢幻拳賽」可能成真

綜合格鬥拳手麥葛雷有望跨界挑戰梅威瑟。(美聯社資料照)

經過大半年的口水戰，拳迷們引頸期盼的「夢幻拳賽」似乎有了一線曙光。原先僅止於嗆聲的退役拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)終於答應了對手的挑戰，願意與28歲的UFC輕量級冠軍麥葛雷(Conor McGregor)較量一場。

39歲的梅威瑟是職業拳擊界的傳奇人物，他最後一次出賽是在2015年9月，他追平了傳奇拳王洛基馬西安諾(Rocky Marciano)生涯49勝0敗的戰績。UFC聯盟主席懷特曾表示要掏出5000萬美金來邀請兩位拳手跨界對決，但被梅威瑟拒絕。如今梅威瑟又說：「我們真的要打嗎？當然了，這是大家一直都想看的。」

出生於愛爾蘭的麥葛雷作風高調且張揚，擁有類似梅威瑟的氣質，是現今人氣最旺的綜合格鬥拳手，目前戰績21勝3敗，曾奪得3個量級的冠軍。麥葛雷學習過巴西柔術，不過他在格鬥場內偏好打擊技而較少使用寢技。他擁有致命的左拳，曾在冠軍戰以13秒KO對手，創下聯盟紀錄。

麥格雷拚命地想要和梅威瑟交手，他去年還因此去領取了職業拳擊的執照，聲稱要成為第一個KO梅威瑟的人。根據《愛爾蘭太陽報》的消息，雙方目前還未正式簽約，不過關於主辦單位以及其他的比賽細節「可能在未來兩周內發布」。

(中時電子報)