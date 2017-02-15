美官員：俄軍機危險接近美驅逐艦
美國官員今天指出，數架俄羅斯軍機本月10日在黑海接近一艘美國海軍驅逐艦，被認為是「不安全且不專業的」事件。
路透社報導，美國歐洲司令部（U.S. European Command）發言人耶南德茲（Danny Hernandez）表示，有3起牽涉到俄國戰機與美國波特號（USS Porter）驅逐艦的個別事件，其中一起包括兩架俄國蘇愷24型（Su-24）戰機，另一起為一架蘇愷24型，第3起則包括一架較大型的伊留申38型（IL-38）軍機。
耶南德茲說：「美國波特號有對所有飛機發出詢問，沒有收到回應。」
他另表示，這類事件令人關切，因為會導致意外或失算。
一位不具名官員透露，一架蘇愷24型戰機以300英尺（91公尺）的高度，一度飛近到距離波特號200碼範圍內。1060215
(中央社)
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