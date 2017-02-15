MLB》倒楣! 皇家左投從屋頂跌落受傷

皇家隊左投弗林在春訓前受傷，必須休養8周。(美聯社資料照)

往年大聯盟春訓前，總有球員以各種離奇的方式受傷，今年也不例外。《堪薩斯星報》報導，皇家隊中繼左投弗林(Brian Flynn)在奧克拉荷馬整修自家的穀倉，不慎穿破屋頂跌落地面，摔斷1根肋骨，預計將休養8周。

倒楣的弗林原本正準備出發前往皇家的訓練營，在那之前他想要整修穀倉的屋頂，結果是他摔暈在地板上，除了1根斷裂的肋骨，他還有3處脊椎骨受傷。弗林去年出賽36場，自責分率2.60，這起意外打亂了他的牛棚卡位計畫。

春訓前的受傷事件千奇百怪，往年還有球員在練習功夫時跌斷肋骨、起床按鬧鐘時拉傷肩膀、打電玩導致手腕發炎、怒搥牆壁打裂手骨、在冰袋上睡著而凍傷、脫鞋時弄傷了肋骨，各種事故層出不窮，早已成為大聯盟的魔咒之一。

(中時電子報)