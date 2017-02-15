歐陸真如此動盪？ 北約去年支出爆增3千億

北約現任秘書長秘書長史托騰伯格。（圖/美聯社）

由於擔憂俄國不斷向西擴張勢力，引入美軍力量的歐陸各國，讓北大西洋公約組織（NATO）的去年國防支出再創新高，較前年相比，大幅增加100億美元（約3,076億台幣），讓秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）相當憂慮。但除了創新高的國防支出外，自從川普（Donald Trump）上台後，北約恐將面臨另一個問題：美國的態度。

據俄國塔斯社（TASS News）報導，北約秘書長史托騰伯格日前在會議上宣布，去年（2016）北約各國（歐陸與加拿大）的國防支出較前年相比，大幅增加約100億美元（約3,076億台幣）的開銷，尤其是波羅的海（Baltic Sea）的2國拉脫維亞（Latvia）和立陶宛（Lithuania）最為明顯。面對創新高的支出，史托騰伯格卻在會議上鼓勵各會員國擴編國防預算，似乎真的有意要藉此在歐陸築起防俄的邊牆。但在此同時，大西洋彼岸美國的態度，在川普上任後卻顯得相當曖昧，一方面全力防堵俄羅斯，卻又公開批評北約是過時的產物，讓北約與美國的關係，成為將來最大的變因之一。

在歐陸各國移防的美軍，與其如戰車等大批重裝武器。（圖/美聯社）

美軍的契努克直昇機與黑鷹直昇機正準備換防。（圖/美聯社）

美軍在北約的強力邀請下，於今年年初正式派遣數千名地面部隊，和大批重裝武器設備前往歐陸，與既有的駐歐美軍會合，並開始其輪駐東歐各國的任務，包含波蘭、德國、立陶宛、愛沙尼亞等國。面對美軍增援歐陸，俄國亦不甘示弱，三番兩次地向西部邊界增調飛彈、戰機等武器，也有意向北約與美國顯露其武力，要歐陸各國與美軍別輕舉妄動。

史托騰伯格預計將於今日與美國新任國防部長馬蒂斯（James Mattis）會面，屆時美國官方的正式態度，將影響將來駐歐美軍的力量，以及北約整體的實質戰力水準。也讓外界好奇，川普是否會同意在「反恐」的大旗下，繼續維持這套二戰以降的集體防禦系統。

(中時電子報)