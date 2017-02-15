早晚有涼意 西半部日夜溫差大

中央氣象局表示，15日早晚天氣仍較涼；西半部日夜溫差較大，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象局指出，15日各地仍為晴到多雲、穩定的天氣，只有東半部地區偶有零星雨；由於風向逐漸轉為偏東，各地高低溫將再回升1至3度，天氣更舒適溫暖，西半部地區高溫都可以來到攝氏24至26度。

早晚天氣仍有涼意，嘉義以北到苗栗一帶低溫10至13度，其他地區低溫大約14、15度，提醒民眾早晚要注意保暖之外，也要留意日夜溫度變化，適時調整穿著。1060215

(中央社)