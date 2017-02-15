冷空氣減弱!各地回溫 西半部白天高溫26度

冷空氣減弱了，各地高低溫將再回升１至３度，天氣更為舒適溫暖，西半部地區高溫都可以來到２４至２６度，東半部也有２２至２３度。(本報系資料照)

今天（１５日）各地仍為晴到多雲、穩定的天氣，冷空氣減弱了，各地高低溫將再回升１至３度，天氣更為舒適溫暖，西半部地區高溫都可以來到２４至２６度，東半部也有２２至２３度；不過夜間清晨天氣仍有些涼意，嘉義以北到苗栗一帶低溫１０至１３度，其他地區低溫大約１４、１５度，提醒大家早晚仍要注意保暖，同時也要留意日夜溫度的變化，適時調整穿著。

根據中央氣象局資料顯示，今天只有東半部地區偶有零星雨，不過降雨的情形也不多；由於風向逐漸轉為偏東風。另外，週六、下週日（１８日、１９日）北東天氣有些微的轉變，有一波東北季風週六略微增強，此波系統影響時間很短，下週日白天就減弱了。

不過週末迎風面北東地區水氣略增，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雖然雲量稍增，但仍為多雲到晴的穩定天氣；另外，北部及東半部高溫也會略降１到３度，其他地區變化不大。

至於空氣品質方面，今天空氣品質指標預報，１５日高屏地區為紅色警示(對所有族群不健康)，中部及雲嘉地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)