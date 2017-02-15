抵制？零售商又下架伊凡卡商品

本週大型零售百貨西爾斯(Sears)及凱馬特(Kmart)及梅西百貨等多家連鎖零售商也加入杯葛行列，紛紛下架部分伊凡卡品牌商品。(圖片取自美聯社)

繼上週高檔百貨公司諾斯壯(Nordstrom)宣布決定停售川普長女伊凡卡自創品牌(Ivanka Trump)商品後，本週大型零售百貨西爾斯(Sears)及凱馬特(Kmart)等多家連鎖零售商也加入杯葛行列，紛紛下架部分伊凡卡品牌商品。

西爾斯和凱馬特公司表示，決定下架所有在網路商店上販售的「川普居家」(Trump Home)商品，包括家具、燈具、床墊、鏡子和燭台，改促銷比較有賺頭的商品。並強調仍有數百種川普品牌商品可以在其第三方網路店鋪中購買。

由去年10月發起「抓緊你的錢包」是抵制川普家族品牌的抗議活動，透過最能傷害川普的行為─用錢包抵制消費，來表達他們對川普的不滿與憤怒。《華盛頓郵報》報導，相較於去年7至9月，10月至今年1月底全球伊凡卡商品的進口量下滑54.4%。

即使美國總統川普公開在推特上指責諾思通停售伊凡卡服裝品牌一事後，各家公司均僅發布謹慎、簡短的聲明，表明與抵制無關，是銷售量考量。

(中時電子報)