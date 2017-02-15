陳偉殷投入春訓 健康出發拚生涯百勝

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美國職棒大聯盟春訓今天起跑，邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷完成投捕手報到、體檢與首日訓練。殷仔表示狀況不錯，今年將專注於練習與賽事。

陳偉殷14日在春訓場地，距離佛羅里達州邁阿密1個半小時車程的朱比特（Jupiter）羅傑狄恩球場（Roger Dean Stadium），完成報到與體檢，正式投入春訓與新球季。

體檢結束後，殷仔與隊友隨即投入約兩小時的暖身與投接球、本壘與1至3壘快傳等各項基礎訓練。

殷仔在首日正式練習後表示，狀況都不錯，畢竟今年有滿多時間好好準備，去年有很多地方都沒有足夠準備。

他說，不想有太多出席活動影響到練習，今年在練習方面有更多的想去練習。

除了投接球外，陳偉殷也進入打擊訓練場地揮棒，希望本季能提升打擊實力，揮出安打。

陳偉殷在2016年球季因傷休息近2個月，經過返台與加州、佛州的自主訓練後，回到球場的殷仔神情輕鬆，笑容滿面，年輕的馬林魚隊更是生氣蓬勃。

殷仔在美國和日本職棒生涯已有12年，在美國與日本都有受傷經歷，屬於穩健型投手，共累積87勝。

陳偉殷再度說，今年的目標就是希望達成美日通算100勝，會朝這個目標來前進。1060215

(中央社)