「沒稱大威是猩猩」前播報員提告ESPN
上個月轉播澳網時語出驚人的前ESPN播報員阿德勒(Doug Adler)，因遭指控以「猩猩」來形容美國女將大威廉絲而被ESPN解雇。阿德勒堅稱是誤會一場，聲稱ESPN誣指他為種族歧視者，害他找不到工作，向洛杉磯高等法院提告ESPN。
1995年，Nike播出了一則著名的廣告，內容是山普拉斯與阿格西乘車到市中心，兩人在大馬路中央拉起球網，就在大街上直接打起比賽。這則廣告成為許多球迷心中的經典，被稱為「Guerrilla Tennis」(游擊網戰)。
訴狀中指出阿德勒所使用的詞彙正是Guerrilla(游擊)，而非Gorilla(猩猩)。問題在於這兩個詞彙發音接近，事後無從判別阿德勒使用的是哪一個。由於大威廉絲外型陽剛，並且是非裔美國人，「猩猩」一詞實在太過敏感，ESPN寧可錯殺也不能放過，導致阿德勒被貼上歧視者的標籤，謀職不易。
事實上，ESPN在多年前就曾使用過種族歧視的雙關語來諷刺華裔籃球明星林書豪，當時的網站編輯在一場尼克隊的敗戰後以「Chink in the Armor」(球隊的罩門)來下標題，其中的「Chink」 (縫隙、小眼睛, 諷喻「中國佬」)一詞涉嫌歧視，該編輯也遭到ESPN開除。
之後也有另一位ESPN的播報員使用了Chink in the Armor來評論林書豪，事後他拚命道歉，加上他本人的妻子是華裔美國人，最後得以保住工作。目前看來阿德勒的官司勝算不高，ESPN官方則拒絕發表評論。
(中時電子報)
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