印尼今大選 華裔首都市長鐘萬學成焦點

印尼華裔首都市長鐘萬學將於今日競選連任。（圖/美聯社）

全球最大的穆斯林國家印尼，將於今日迎來全國大選，選前因宗教議題惹出不小風波的華裔雅加達（Jakarta）市長「阿學」鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama），身為現任總統佐科威（Joko Widodo）愛將的他，在強硬派穆斯林的壓力下，能否順利連任成功，將成為本屆大選中外界最關注的焦點之一。

據路透社（Reuters）報導，擁有約5,000萬名選民、全球最大的穆斯林國家印尼，將於今日迎來全國大選。本次大選，外界與國際媒體最關注的焦點，莫過於選前被強硬派穆斯林指控「褻瀆」可蘭經（Koran）的華裔雅加達市長鐘萬學。這位被稱為「雙重少數」（華裔身份又是基督徒）的市長是現任總統佐科威的愛將，能否成功戰勝前總統尤多約諾（Susilo Bambang Yudhoyono）之子阿古斯（Agus Yudhoyono）等勁敵，讓這場被喻為2019總統大選前哨戰中保住市長寶座，將是本屆大選的看點之一。

印度尼西亞，是全球最多穆斯林人口的國家，但因為多島嶼的破碎地形也形成非常多的種族並存。大量在荷蘭殖民時期移入的華人，透過努力和機運逐漸成為印尼經濟的強勢族群，卻在獨立建國後遭當權者忌妒，引發蘇哈托（Soeharto）總統時期的排華大屠殺（The 1998 Tragedy）、又稱黑月5月暴動，並強制印尼華裔更改印尼文姓名，讓「既非穆斯林又非主流」的華人更不願參與政治活動。身為廣東客家人的「阿學」鍾萬學，是首位首都特區華裔市長，他的行事作風偏西化，在爭議議題處置上經常惹惱保守派穆斯林族群，讓他逐漸成為被攻擊的目標。

為預防可能發生的衝突和暴動，雅加達警方也在投票所加派大批近1萬6千名警力戒備，已有多個反「阿學」的團體表示將上街並集結前往投票所監票。然而，雅加達市長選舉屬於絕對多數制，若開票結果無人過半，則將由前兩名候選人在5月再次進行二輪大選。

(中時電子報)