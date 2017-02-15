陳偉殷春訓暖身 新隊友田澤加入

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旅美職棒投手陳偉殷今天回到春訓場地，馬林魚隊仍為去年意外喪生的當家投手費南德茲哀悼，球隊今年多了位新隊友田澤純一，殷仔也熱情盡地主之誼。

陳偉殷在佛羅里達州的艷陽下，回到位於朱比特（Jupiter）的羅傑狄恩球場（Roger Dean Stadium）春訓場地，準備進行為期兩週的訓練和1個月的熱身賽。

殷仔笑容滿面和隊友們熱情打招呼，迎接未來7個月的新球季。佛州氣溫接近攝氏28度，相當暖和，球員們頂著大太陽在球場拉筋暖身。

馬林魚隊投手荷西．費南德茲（Jose Fernandez）2016年球季結束後因海上意外喪生，球隊仍為失去當家投手感到惋惜。總教練馬丁利（Don Mattingly）希望全隊能效法費南德茲的拼命投球精神。

陳偉殷表示，每年會有新隊友，或有舊隊友到別隊，可能也會有些隊友以前在金鶯隊遇過的，只是在不同球隊再遇到。去年荷西的事發生過後，其實大家都滿難過的，畢竟是新的一年，希望藉由這件事讓自己有更多努力的方向。

殷仔說，希望不會因為這件事影響到情緒，希望今年是很好的一年。

馬林魚隊的陣容仍然年輕，今年有62名球員加入春訓，當中有33名投手，球場充滿青春面孔。

殷仔今年多位日本隊友，除了鈴木一朗外，效力紅襪隊7年的投手田澤純一由馬林魚隊牛棚起步。

日文流利的陳偉殷在暖身期間，向田澤說明球隊的訓練流程，希望他盡快融入。

陳偉殷說，每個隊友都會聊天，因會些日文，有些事田澤可能詢問。畢竟自己在這裡已是二年級生，有些固定的事可以和他講一下，希望能幫到他，不要讓他感覺更陌生。1060215

(中央社)