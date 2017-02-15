川普女兒坐總統大位拍照挨轟

女兒伊凡卡坐在總統座椅上，與父親及杜魯多合照，這張照片引來撻伐。(圖片取自推特)

美國總統川普13日與加拿大總理杜魯多會面，女兒伊凡卡也出席，成為焦點。而她在推特上發了一張她坐在白宮橢圓形辦公室總統座椅上的照片，左右兩邊站著加拿大總理和美國總統川普，引來撻伐。

川普在推特（Twitter）上寫道：「與加拿大總理杜魯多及一群加拿大與美國頂尖女性執行長和企業家開了很棒會議。」推文中附上合照。

隨後伊凡卡在推特上發文稱「與兩位世界領袖討論女性在談判桌上佔有一席之地的重要性」，並附上她坐在總統位置上的合照，讓許多網友砲轟，「你在白宮沒有業務」、「我們的國家不鼓吹裙帶關係。

外界對於在白宮沒有正式職務的伊凡卡，卻屢屢出席重要面談，不禁對川普公私不分無法與商業利益切割有所疑慮。

(中時電子報)