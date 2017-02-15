又傳新死法 金正男如何被毒殺？

圖為金正恩長兄金正男。（美聯社）

北韓最高領導人金正恩的長兄金正男，驚傳在馬來西亞遭到2名北韓女特工以毒針殺害，但根據馬來西亞《星洲日報》報導，當地警方則表示，金正男是遭到一名女子突然以沾有不明液體的濕布套住頭部，隨即感到眼睛刺痛，送醫後不治。

另根據日本《朝日新聞》的報導，馬國警方最新說法聲稱，金正男原預訂搭乘前天(13日)上午10時的飛機前往澳門，但在8時許於吉隆坡國際機場出境大廳，金正男遭人用不明液體噴灑，以致身亡。

不過，金正男是否遭到暗殺目前無法證實，北韓《NK新聞》則稱，根據馬來西亞刑事人員指出，金正男身上並無暗殺痕跡，目前死因為猝死，確切死因待解剖後才能判定。

而身為北韓已故領導人金正日的長子，與金正恩不同母親，曾一度被視為金正日的「接班人」，他在1990年代領導北韓設立電腦中心，對中國的「改革開放」讚譽有加，被視為親中派，但最後卻被流放海外，更客死異鄉？有傳言指出是因為他曾以假護照入日本而失寵，之後更在父親死後抨擊世襲制度，反對弟弟金正恩上位，並批評金正恩缺乏領導能力，恐繼位失敗，所以被流放海外。

至於殺害金正男的計畫，恐在金正日生前就已啟動，根據韓媒報導，一名滲透南韓而被捕的北韓特工指出，在2010年7月曾受命前往澳門暗殺金正男，但沒有成功，而2010年為金正日啟動金正恩接班的那一年，隔年金正日便去世。據了解，倘若金正男確實遭到暗殺，這將是自2013年金正恩處決姑丈張成澤以來，屬北韓最高層級的政治清算行動。

而日本《Sponichi Annex》分析，雖然金正男已被流放，看似對北韓當局不構成威脅，但許多不滿金正恩的勢力，仍把金正男視為精神領袖，因此才讓金正恩覺得是隱憂。

(中時電子報)