佛林下台白宮陷權鬥 國會恐調查

美國總統川普上任未滿月，白宮國安顧問佛林就因涉及與俄羅斯的不當聯繫下台，國會共和黨人說，這顯示川普新手上路，白宮決策無章，而佛林即使去職，國會仍可能啟動調查。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮官員證實，聯邦調查局（FBI）已約談佛林，了解他在上任前與俄國駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）的談話，究竟涉及美國對俄國實施制裁到何種程度。

佛林涉及違反國家安全相關法律的行動，就連國會共和黨人也難為他辯駁。共和黨籍聯邦參議院外交委員會主席寇爾克（Bob Corker）接受CNN訪問時就說，儘管佛林辭職，究竟佛林和俄國政府談了什麼、又怎麼談的？國會及美國人民必須知道完整實情。

參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）則說，參院情報委員會已就俄國介入美國總統大選事宜展開調查，對是否將調查範圍擴至佛林與俄國的不當聯繫及他如何誤導副總統彭斯，麥康奈說，「極有可能」。

但寇爾克也為川普緩頰並質疑，為何前總統歐巴馬上任初期沒這麼多的消息走漏與外洩，而川普新手上路，很多須保密、正進行中的調查都遭媒體披露，對此，白宮發言人史派瑟今天也說，川普確實關切為何消息外洩。

對於白宮的亂象，CNN在報導中形容，白宮上演如宮鬥般的肥皂劇，猶如美國影集「權力遊戲」般，川普身邊的人為自己的權力與位置放話、鬥爭，他將過去經商習於讓下屬間互相較勁的方式也帶入白宮，才是導致現在白宮對外發言無法統一口徑、造成混亂的主因。

資深共和黨籍聯邦參議員馬侃（John McCain）受訪時說，不只佛林的行為讓他憂心，「川普必須控制好他的白宮」。

馬侃表示，川普必須有「恰當的決策程序」；白宮裡現在有多個有影響力的中心，造成某種程度前所未見的混亂失序，顯然，川普政府在國家安全問題上缺乏連貫與一致。

「華盛頓郵報」10日率先報導，前總統歐巴馬任期尾聲以俄國駭客影響美國總統選舉為由，制裁俄羅斯並驅逐35名俄國外交官，當時尚未就任的佛林即與季瑟雅克有聯繫，談話內容可能觸及美國對俄國的制裁，而這已涉嫌違反美國的羅根法（The Logan Act）。這項法律禁止美國公民私人干涉美國與外國政府間的外交關係。

佛林後來未告知當時為副總統當選人的彭斯完整資訊，涉嫌誤導彭斯，讓彭斯在媒體上錯誤地為他辯護。1060215

(中央社)