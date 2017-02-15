巴西總統批准武裝部隊駐守里約

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巴西國家公報今天公布聯邦政府命令，局部受理里約熱內盧州長裴照約20天前向聯邦政府提出的請求，批准派遣武裝部隊「確保里約熱內盧都會地區的法律和秩序。」

裴照（Luiz Fernando Pezao）要求武裝部隊於2月12日至3月5日巡邏當地，但總統泰梅爾（Michel Temer）批准的期限為2月14至22日，即狂歡節嘉年華慶典之前。

巴西總統府高原宮指出，派遣軍隊期限較短乃因「到目前為止，沒有任何因素可以解釋需要武裝部隊在州內停留更長時間。」

當地媒體指出，裴照的請求內容籠統，指「里約看似平靜」，但要求派遣聯邦部隊前往州內50處地點，包括里約低窪地區城市諾瓦伊瓜蘇（Nova Iguacu），里約市中心、戴多洛（Deodoro）、奇久卡（Tijuca）和阿爾波亞多（Arpoador）海灘，以及巴西大道等交通幹道。

裴照並稱，因嘉年華活動逼近，大量遊客湧進里約，所以需要部隊巡邏。此外，14日起州議會展開重要議案表決程序，周邊亦需要武裝部隊駐守，維護秩序，防止不滿民眾暴動。

總統府認為州政府要求駐軍期限太長，大有放手讓里約軍警仿效聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）州軍警一樣罷工的打算，而這對聯邦政府來說是「不可以接受」的情況。1060215

(中央社)