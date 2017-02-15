2016年巴西零售業表現創新低

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巴西地理統計局報告指出，2016年零售商業銷售衰退6.2%，創2001年有紀錄以來最差表現。

地統局（IBGE）指出，2016年超市、食品、飲料和香菸業衰退3.1%，創2003年以來同業最差表現，並對整個零售業造成巨大衝擊。

地統局指出，勞工實際收入縮水和家庭食品價格上漲，是造成零售商業表現負面的主因。

其他行業銷售也都呈衰退，如家具和家電衰退12.6%，其他個人和家庭用品9.5%；燃油和潤滑油9.2%；布料、衣服和鞋子10.9%；醫療藥妝品2.1%；辦公室、資訊和通訊器材設備12.3%；圖書、報紙、雜誌和文具16.1%。

若加上汽車和建材業，則2016年零售商業銷售下跌8.7%，創2004年以來最高跌幅。其中汽車、摩托車和零組件銷售下跌14%，建材衰退10.7%。

地統局指出，信貸速度減緩，利息高和家庭預算受限，是影響2016年汽車和建材銷售的主因。1060215

(中央社)