2月15日各報頭版要聞

重點要聞

●賞櫻團國道車禍》司機女兒控訴 連操3天 怎不過勞

蝶戀花旅行社遊覽車國道5號事故，奪走33條人命，檢警昨相驗遺體、現場勘查究責，初步發現該車翻覆時沒有煞車，有無超速須再釐清；遊覽車司機康育薰家人飆淚痛批旅行社卸責、說謊，把責任全推給康，十分可惡，並指父親從小年夜到前天只休過1天假，怎麼不是過勞？

●對俄洩密？說詞反覆惹議 川普國安顧問佛林 請辭

美國國家安全顧問佛林13日晚間宣布辭職，成為川普政府執政尚未滿月來，首位出局的白宮官員。身為川普國安外交最重要的策士，佛林過往與俄羅斯總統普丁政權交好，詎料卻闖出紕漏，對亟欲改善美俄關係的川普是一大打擊。

●工商大老建言招商 勿狂拔鵝毛 小英允諾：把餅做大 挺產業轉型

工總理事長許勝雄昨（14）日再一次當面向蔡英文總統強調，要讓「把餅做大」的理念落實，政府應真正重視經濟發展，不宜養成國人「小鼻子、小眼睛、小心胸的心態」；蔡英文也當場承諾，政府會帶頭把餅做大，「現在是投資台灣的好時機！」

重點要聞

●蝶戀花廉價團 車熄火險掉崖

蝶戀花旅行社遊程「俗擱大碗」，一日遊費用從近程的陽明山到九族文化村、武陵農場，費用從250元到1100元不等，昨有旅客批品質差、有人急退費；還有網友指母親參加該公司旅遊，搭老舊遊覽車上山竟熄火，差點掉下山崖。有部落客起底創始老闆周比蒼從一輛車起家，在國旅界頗具知名度。

●越配苦讀考上大學 散心竟斷魂

魂斷異鄉！國道遊覽車翻車意外，其中一名死者阮紅雲（35歲）是從越南遠嫁台灣的新住民，鄰居說她個性勤奮，除了兼職翻譯、照顧患有唐氏症的女兒，另一方面還繼續求學念書，但仍不忘打理家務，跟丈夫感情也很要好，意外發生後，她的丈夫悲慟不已，不斷痛哭借酒澆愁。

●不知夫逝 婦獲救：逃離煉獄

賞櫻遊覽車在國道翻覆釀33死11傷慘劇，同車9對夫婦有6對雙亡，其中張文富和蕭秀華是夫妻，蕭秀華骨折擦傷逃過一劫，但家屬仍不敢讓她知道，丈夫、姊姊與姊夫在車禍中罹難，擔心她無法承受驟失3親人的痛楚，據了解，蕭女對外曾透露，翻車後她目睹同車遊客扭曲破碎肢體，嚇到昏過去，在醫院清醒後，才有「逃離煉獄，活著的感覺。」

重點要聞

●每次都檢討… 為什麼事故又來了？

武陵賞櫻團遊覽車在國五翻車釀成卅三人死、十一人傷，為近卅年國內最嚴重遊覽車事故。外界將檢討面向指向駕駛人力、車體安全結構、制度管理等「共犯結構」，但每次重大車禍發生，政府也都宣示從這三方面著手，不過慘痛教訓卻是一再發生。檢討復檢討，檢討何其多。

●防疫擬避開越冬養禽 輔導業者室內養

禽流感疫情延燒，農委會主委林聰賢昨拋出新防疫方法，他表示，只要越冬，禽流感就透過候鳥帶原來台，未來農委會要輔導養禽業者，避開越冬期間避免養禽，戶外養禽減少也能減少感染禽流感，會輔導業者室內養禽。

●黨魁選舉染黑… 中常委要求成立小組查洩密

國民黨爆出黑道集體入黨爭議，也讓黨主席選舉染黑，重創形象。黨主席洪秀柱卻將洩密責任指向台北市黨部，中常委姚江臨等人將在今天中常會提案，要求黨成立真相調查處理小組，啟動調查。國民黨文傳會副主委胡文琦表示，尊重中常委提案權，只要提案獲多數支持，就依規定辦理。

重點要聞

●金正恩派女特工 毒針暗殺兄長金正男

已故北韓領導人金正日的長子、現任領導人金正恩同父異母的兄長金正男，十三日在馬來西亞遭疑似北韓女特務刺殺身亡，享年四十六歲。儘管大馬官方尚未公開證實死者身分與死因，相關報導已獲匿名官員證實。

●姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友

經典賽台灣隊教練陳威成的27歲兒子陳明峯，就讀台灣體育運動大學研究所，卻與該校鄭姓女心理諮商師師生戀，西洋情人節前一週，陳生提分手，未婚的鄭女卻希望公開戀情，爭吵中陳生失手勒斃大他16歲的鄭女，將遺體運到南投山區丟棄，警方前天找到遺體，陳明峯坦承犯案，被依殺人罪嫌移送法辦。

●屏東去年嬰兒出生率 全國倒數第二

儘管屏東縣多個鄉鎮陸續發放生育津貼補助，屏東縣去年的嬰兒出生率仍居全國倒數第二。根據內政部統計，屏東縣去年的嬰兒出生率為千分之六．一二，在全國各縣市中居倒數第二，僅勝過嘉義縣的千分之五．五六。

(中時電子報)