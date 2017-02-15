情人節曬比基尼辣照疑「男友視角」？ 劉品言：愛自己更幸福
從女子團體Sweety出道的劉品言，近年重心多在戲劇圈發展，日前才在臉書告白「我會愛你一輩子」，引發網友熱議，凌晨時又PO出疑似「男友視角」的辣照，再度引發討論。
劉品言曬出穿比基尼走在海邊的辣照，姣好身材搭配摟空美背引發遐想，由於正逢情人節，也讓她對於「這種節日怎麼樣過才是好」充滿疑問，不過隨後則找到解答，她表示幸不幸福全取決於自己想法，對於現在的她而言，能無後顧之憂愛著一個人，並且當個能愛惜自己的女人，就是最幸福的理想人生。
對於這張疑似「男友視角」補捉到的背影照，也讓網友揣測是否即將公布戀情?劉品言表示是「閨密視角」，全是大家想太多了。
(中時電子報)
關鍵字：劉品言
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