印中佔5成 全球每年有4百萬人死於PM2.5

今年初迎來霧霾天氣的北京，也是空氣污染嚴重之區。（圖/美聯社）

隨著愈來愈多國家進入工業化發展，讓全球的空氣污染愈發嚴重，最新的全球空氣品質報告顯示，世界近9成面積的民眾長期壟罩在細懸浮微粒（PM2.5）等污染因子之下，有約420萬人死於此因，其中以印度最為嚴重、中國大陸次之。拜快速經濟發展「所賜」，這兩個新興大國每年死於空氣污染的人數佔全球半數，讓人感到相當擔憂。

據美國CNBC新聞網報導，位於美國波士頓的健康效應研究中心（Health Effects Institute），日前公布最新的全球空氣品質報告，赫然發現竟有92%的居民長期壟罩在不健康的空氣污染中，其中以印度與中國最為嚴重。報告更指出，全球因空汙死亡的人數從1990年的350萬人大幅增加至420萬人次，而印、中兩國就佔了5成之多。其中，印度新德里（New Delhi）是世界衛生組織（WHO）長期監測的空汙重點城市，中國華北地區更在今年年初，迎來多日霧霾指數爆表的天氣。

印度新德里是目前世衛組織觀察的重點空汙城市。（圖/美聯社）

匈牙利布達佩斯也面臨嚴重的霧霾天氣。（圖/美聯社）

去年年底，世衛組織就曾宣布新德里是「全球空氣污染最嚴重」的城市，相較之下中國的北京與上海，還只排在第6與第7名之列。世衛組織的監測結果顯示，新德里的細懸浮微粒標準、就是俗稱的PM2.5已高於安全標準4倍，如果當地居民在外暴露一整天，吸入的污染則會超過世衛健康標準達11倍。也讓印度3大城市新德里、孟買（Mumbai）和加爾各答（Kolkata）成為全球嚴重空汙的指標。

健康效應研究中心主席葛林鮑姆（Dan Greenbaum）表示，「全球空汙問題愈來愈嚴重，雖然在各方努力之下，有小部份區域有所改善，但整體趨勢依然嚴峻且不樂觀。」研究人員更呼籲，空汙已不再是特定國家的「專利」，隨著大氣轉移，包含英、法等先進國家一樣面臨嚴重的危機，英國每年就有近4萬人死於與空氣污染有關的病因。

(中時電子報)