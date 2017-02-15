情人節沒尪陪 大S曬兒帥照「真的最後一次」

情人節汪小菲出差，仍不忘送大S花。(圖／翻攝自大S微博）

大S曬兒正面照「真的最後一次出現了！」（圖／翻攝自大S微博）

14日是西洋情人節，不少人大放閃光彈，但大S沒有老公陪，只好黏「前世情人」，她也曬出兒子帥照，透露「真的最後一次出現了！」

情人節汪小菲還要出差，不過他也不忘送上一大束給老婆，只見收到花的大S一臉幸福，而雖然沒老公陪，但還有「前世情人」陪伴，她也曬出兒子正面帥照，透露「這張深情的臉真的最後一次出現了！」

網友大讚兒子真的帥爆，希望她多分享一家生活照，還有網友趁機虧一下汪小菲，「還好兒子有你曬照，我們還能看到，汪先生每天微博只提玥兒啊」。

(中時電子報)