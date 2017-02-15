一銀盜領案三嫌判太輕 北檢提上訴

喧騰一時的一銀ATM盜領案，台北地院上月將拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫3名被告，依妨害妨害電腦使用罪各判處5年有期徒刑，但台北地檢署認為，3人侵入一銀網路12次共盜領8327萬，法官卻只論以一罪「輕判」5年，應以「一罪一罰」重懲3人，今提起上訴。

3人所屬的國際組織犯罪集團，依任務分為「駭客組」 、「車手組」及「銷贓組」。「駭客組」去年5月從美國、俄羅斯、 羅馬尼亞等地伺服器向一銀倫敦分行進行攻擊，其中瑞士突破防火牆 成功達陣，隨後入侵一銀內部網路，在自動提款機內植入程式碼，再以遠端遙控派人來台盜領。

去年6月30日，該集團派人前往西門分行測試，確認可自遠端遙控ATM吐鈔。以巴比為首的15人車手組，再自去年7月8日起陸續來台，並在同月10日凌晨起分6組分頭盜領，安德魯等7名銷贓組成員則自7 月9日陸續抵台，後因車手提款時曝光，檢警陸續逮捕安德魯及米海爾等3人，起出贓款。北檢去年9月起訴安德魯3人，並求刑12年。

北院認定，本案共盜領8327萬多元，僅查獲7754萬5100元，仍有573萬2500元的贓款未查獲，致一銀損失甚鉅，而安德魯、米海爾、潘可夫3人在集團內是負責贓款處理的關鍵性角色，3人雖都坦承搬運贓物部分，但仍飾詞否認犯行，均惡性重大，犯罪情節嚴重，難認有悔意，有嚴懲必要。

但北院認為，3人短時間，密集12次侵入一銀網路、盜領行為，是接續犯，只能論以一罪，並非如檢方認定觸犯12罪，依妨害電腦使用罪判處3人各5年有期徒刑，併科罰金60萬元，沒收犯罪所得7748萬多元，服刑完畢驅逐出境。

北院雖強調，3人的國際盜領集團，共盜領8327萬多元，僅查獲7754萬5100元，仍有573萬2500元的贓款未查獲，造成一銀重大損失，嚴重擾亂我國金融秩序，因此依所犯法條判處最重的法定刑5年，罰金也罰到最高。

但檢方認為，3人盗領12次，不算接續犯，應以一罪一罰論罪，而且3人在台沒有資產，判決雖併科罰金60萬、沒收7748萬元，金額看似雖高，卻實際上一毛錢也追不到，檢方對判決不服，向高院提上訴。

(中時)