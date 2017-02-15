土豪哥W飯店毒趴 傳另1女模下落不明

2016年12月24日，信義警分局連續3日執行威力臨檢掃蕩勤務，圖為員警在W飯店門口進行攔檢。（報系資料照 郭吉銓攝）

去年12月W飯店驚爆女模吸毒過量致死命案，專案小組持續追查案情，據傳，另有一名差點也死在毒趴的女子，目前下落不明，檢警正在全力找出她的下落，協助釐清全案。

這場鬧出人命的聚會，是由桃園永平工商董事長朱仁才兒子，「土豪哥」朱家龍出面向W飯店訂房召開。據了解，當時土豪哥疑似因與妻子離婚，心情欠佳，因此找來藥頭、酒店經紀等開毒趴解悶。

一名也參加這場毒趴的A小姐向《壹週刊》透露，除了死者郭姓小模外，當時還有另一名女子也差點死在派對中，離奇的是，目前這名女子彷彿人間蒸發，所有人都找不到她，檢警也正在全力尋找她的下落。

A小姐說，她當時在派對中曾見到另一名小模面無表情坐在沙發上，頭還不由自主地不斷左右搖晃，自然垂下的雙手，也隨著頭擺動而晃動著，姿勢相當詭異。之後這名女子突然昏倒在地，旁邊的人卻都無動於衷，繼續玩樂。

A小姐表示，這名女子應該生命無礙，只不過，事件爆發後，該名女子彷彿人間蒸發，就連平常用來與酒店經紀聯絡的通訊軟體「微信WeChat」，也在事後關閉帳號，迄今沒有一個人找得到她。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)