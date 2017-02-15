土豪哥W飯店毒趴 傳另1女模下落不明
去年12月W飯店驚爆女模吸毒過量致死命案，專案小組持續追查案情，據傳，另有一名差點也死在毒趴的女子，目前下落不明，檢警正在全力找出她的下落，協助釐清全案。
這場鬧出人命的聚會，是由桃園永平工商董事長朱仁才兒子，「土豪哥」朱家龍出面向W飯店訂房召開。據了解，當時土豪哥疑似因與妻子離婚，心情欠佳，因此找來藥頭、酒店經紀等開毒趴解悶。
一名也參加這場毒趴的A小姐向《壹週刊》透露，除了死者郭姓小模外，當時還有另一名女子也差點死在派對中，離奇的是，目前這名女子彷彿人間蒸發，所有人都找不到她，檢警也正在全力尋找她的下落。
A小姐說，她當時在派對中曾見到另一名小模面無表情坐在沙發上，頭還不由自主地不斷左右搖晃，自然垂下的雙手，也隨著頭擺動而晃動著，姿勢相當詭異。之後這名女子突然昏倒在地，旁邊的人卻都無動於衷，繼續玩樂。
A小姐表示，這名女子應該生命無礙，只不過，事件爆發後，該名女子彷彿人間蒸發，就連平常用來與酒店經紀聯絡的通訊軟體「微信WeChat」，也在事後關閉帳號，迄今沒有一個人找得到她。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。