金正男之子好前衛 曾批金正恩獨裁安全堪憂

金正男長子金漢率（Kim Han-sol，另譯作金韓松、金漢秀）。(翻攝自youtube)

Kim Han-sol interviewed by Elisabeth Rehn

北韓領導人金正恩的侄子、金正日的長孫，也就是日前驚傳遭到殺害的金正男，其長子金漢率（Kim Han-sol，另譯作金韓松、金漢秀），於1995年出生在平壤的北韓官四代，在澳門長大，今年已23歲。金漢率曾於媒體上露面，並直指叔叔「金正恩」是個獨裁者，加上父親金正日已遭到殺害，不僅令人擔憂他的安危，而目前金漢率下落不為人所知，但據報導，金漢率一直藏身在中國大陸和澳門。

根據韓聯社報導，金漢率出生於平壤，2歲時便與父母移居澳門，並於17歲離開澳門，在波斯尼亞的國際學校求學，其後到法國巴黎政治學院就讀，在法國就學期間，隨著金正恩的執政，法國政府加強了對金漢率的安全保護，直到去年他從巴黎政治學院畢業後離開法國，匿蹤至今。

金漢率就讀法國勒阿弗爾市（Le Havre）的巴黎政治大學時，曾破天荒接受芬蘭公共廣播電視台採訪，影片中，他留著新潮的髮型，戴著一副大大的黑框眼鏡，耳朵上戴著耳環，講著一口流利的英語、法語等，並活躍於社群網站，他在臉書（Facebook）、推特上開設有自己的帳戶，與大眾分享自己的生活，但先前被韓媒報導後，臉書帳戶已遭到刪除。

影片中，提及他的爺爺金正日與叔叔金正恩時，金漢率表示，我從未見過爺爺金正日和叔叔金正恩。金漢率說，父親絲毫不關心政治，我總是被告誡，「要忘了我的背景和其他一切，過自己的生活」，我也從未見過爺爺金和叔叔兩人，「也不知道叔叔如何成為了獨裁者」。報導指出，也因他這一席政治言論，稱金正恩為「獨裁者」，現在安全被外界擔憂。

就讀政治學院的他於採訪時，就顯露出他對政治的興趣，訪談問及未來的夢想時，金漢率說，大學畢業後想做人道關懷的相關事業「促進世界和平」，並希望北韓能夠「變得更好，人民的生活輕鬆一點」。

(中時電子報)