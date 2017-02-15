柯震東情人節貼照認愛？對象是郭采潔

柯震東貼出與郭采潔合照。（圖／取自柯震東微博）

柯震東最近與李毓芬緋聞傳得兇。（圖／本報系資料照片）

柯震東近來因和李毓芬傳緋聞，先前兩人態度更趨於公開，讓雙方粉絲都認為兩人認愛已是遲早的事。不過柯震東昨天情人節這天，貼出的放閃照中，女主角不是李毓芬，而是郭采潔，讓網友超級驚訝。

柯震東昨在網上貼出一張與郭采潔近距離吃飯的照片祝大家「祝大家情人節快樂」，第一時間還讓人誤會是兩人的親暱照，不過其實那是早前兩人合作《小時代》的劇照，片中兩人本來就是一對，因此不少網友驚呼「這是要認愛的前奏？」但柯震東與李毓芬緋聞傳得都快公開，就有郭采潔的粉絲不解柯震東為何貼兩人照片？

有柯的粉絲緩頰也許是要提早替郭采潔慶生，但因柯震東先前吸大麻在大陸幾乎遭到封殺，許多大陸網友堅決不能原諒吸毒藝人，因此他這一貼照，又再度引發網友爭論，還有人直言「顏值高不能蓋過吸毒的事實。」

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(中時電子報)