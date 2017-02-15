騎樓為什麼不能停車 警方報給你知
有民眾納悶將車子停在自家騎樓為什麼被檢舉違規停車；高雄市警方表示，騎樓是考量行人需求及巷道路形變化，為免影響行人安全所設置。騎樓具「所有權私有，使用權公用」性質。
高雄市警察局三民第二分局表示，不少民眾有這種經驗，明明將車子停在自家騎樓，為什麼仍被檢舉違規停車。當初購買透天厝就是因為騎樓可以停放自家的汽車啊。也有人說「屋主有騎樓的所有權，所以騎樓當然歸屋主使用」。
警方表示，一般而言，騎樓原則上是建物所有人在面臨馬路面依法預留的公開空間，土地是私人的沒錯，在建物登記上也登記為建物的附屬部分，所有權應歸屋主也沒問題。
警方表示，但所有人有所有權，就有使用權嗎？其實不一定。依「道路交通管理處罰條例」規定，將騎樓納入「道路」範圍，又同時劃入「人行道」的範圍，無論是道路或人行道，依規定騎樓屬「公眾使用」的範圍應無疑義。
警方說，高雄市市區道路管理自治條例第2條第5款也規定，屬於騎樓應予打通及整平，騎樓地前面或左右不得圍堵使用。明確規定騎樓是人行道的一部分，並限制騎樓所有人使用的權利。
警方指出，使用騎樓不得妨礙公眾通行權益，所以，騎樓具有「所有權私有，使用權公用」的性質。
為維護用路人的用路權利，警方會加強勸導與取締，呼籲將車子停在停車格或停車場，避免損人不利己遭警方開罰，又影響用路人行的權利。1060215
(中央社)
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