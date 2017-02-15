遠離藍黨魁選舉風暴 江宜樺組隊備戰2020
國民黨主席六強爭鬥戰得刀刀見骨，然而此時，前行政院長江宜樺遠離國民黨政治核心，創辦長風文教基金會成立自己的部隊，尤其是找來曾支持太陽花學運的和碩董座童子賢擔任長風副董事長。國民黨知情人士說，朱立倫已在2016年總統大選中耗損，江宜樺若好好修整學運之傷，未來不是不能期待。
據週刊報導，江宜樺成立長風基金會，似乎與馬英九、蔡英文選總統前分別透過新台灣人基金會、小英基金會暖身的模式異曲同工。
江宜樺請來全球玉山科技協會理事長王伯元，以及和碩聯合科技董事長童子賢擔任基金會副董事長。國民黨知情人士認為，兩位企業家社會形象不錯，尤其是童子賢，「支持太陽花學運，卻願意擔任長風副董事長，這會把江宜樺的最痛，即使他下台的太陽花學運負能量，解除一半以上。」
此外，長風還有葉匡時、管中閔、前文化部長龍應台等人。有關人士指出，江宜樺擔任閣揆的時間雖不長，但閣員向心力卻是最強，因此「江宜樺不是沒有後勢。」
只是，沒當過國民黨主席，江宜樺能保有競爭2020的門票？這位人士認為，國民黨總統候選人出線是看民意、看初選成績，有沒有擔任黨主席不是必備條件，「陳水扁當年選總統時，也沒當過民進黨主席！」
(中時電子報)
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