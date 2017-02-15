川普幕僚鼓吹伊凡卡品牌 官箴局籲查
美國總統川普的重要幕僚康威（Kellyanne Conway）因公然鼓吹民眾去買川普女兒的時尚品牌產品，美國官箴局局長今天敦促白宮調查，指康威可能需面臨懲戒。
法新社報導，康威9日接受福斯新聞網（Fox network）訪問時公然吹捧川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）的服裝品牌，當時訪問畫面中，康威左肩後方白宮標誌清晰可見。
白宮新聞秘書史派塞（Sean Spicer）表示，事情發生後，康威已被「告誡」可能違反公務人員倫理，但未說明更多細節。
不過美國官箴局（US Office of Government Ethics）局長蕭布（Walter Shaub）今天致函白宮指稱：「根據已知情況，有充足理由相信，康威女士已違反了倫理行為標準，有理由祭出紀律行動；我建議白宮調查康威女士此舉，並考慮對她採取懲戒。」
在高檔連鎖百貨「諾斯壯」（Nordstrom）宣布將停止販售伊凡卡品牌的服飾後，康威促請民眾「去買伊凡卡的產品」。諾斯壯聲稱，停售決定純粹出於商業考量。（譯者：中央社陳亦偉）1060215
(中央社)
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