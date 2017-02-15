勞動契約分2種 定期契約無資遣費
勞動契約分為「定期契約」及「不定期契約」，其中「定期契約」屆滿時自然終止，雇主並無給付資遣費的法定義務。
許多人都搞不清楚勞動契約的分別，勞動部日前在臉書上表示，勞工跟雇主簽的勞動契約分成「定期契約」及「不定期契約」2種。
勞動部說有繼續性工作為「不定期契約」；臨時性、短期性、季節性及特定性工作則為「定期契約」。
無法預期的非繼續性工作，工作期間在6個月以內，為臨時性工作；可預期於6個月內完成的非繼續性工作為短期工作；受季節性原料、材料來源或市場銷售影響的非繼續性工作，工作期間在9個月以內為季節性工作；可在特定期間完成的非繼續性工作。工作期間超過1年應報請主管機關核備的則為特定性工作。
勞動部說，「定期契約」屆滿時自然終止，雇主並無給付資遣費的法定義務。1060215
(中央社)
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