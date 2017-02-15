顯影劑引發腎損傷 醫師籲詳細評估
顯影劑在臨床醫療上有廣泛用途，但可能造成腎臟傷害。醫師指出，如果病人屬於顯影劑腎病變高風險族群，在使用含碘顯影劑之前，須與醫師謹慎討論。
柳營奇美醫院腎臟科主治醫師王建中表示，電腦斷層、心導管攝影、血管攝影等診療方式，都有機會用到顯影劑，但顯影劑本身可能會造成腎臟傷害。近年來醫療上顯影劑使用的增加，所造成的腎病變已成為醫源性急性腎損傷的重要原因，也是住院病人急性腎損傷常見的原因之一。
王建中指出，顯影劑引起腎病變的危險因子包括低血壓、主動脈內氣球幫浦的使用、心衰竭、年紀大於75歲、貧血、糖尿病、顯影劑的用量和慢性腎功能不全等。如果病人屬於顯影劑腎病變高風險族群，在使用含碘顯影劑之前須與醫師謹慎討論。
他說，臨床上對每一名需要接觸顯影劑的患者，在施打顯影劑前都應先做風險評估，並根據顯影劑腎病變的風險大小做適當的預防；例如給予靜脈輸液、選擇等滲透壓的顯影劑、盡可能減少使用量等。民眾對顯影劑的使用若有疑慮，可以找醫師諮詢。1060215
(中央社)
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