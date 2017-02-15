獲高雄厝獎勵取照後變更 依法即拆
高雄市推動「高雄厝」，鼓勵建築設綠能設施、景觀陽台和導風板等，但有不肖業者取得使照及獎勵後任意變更，工務局說將依建築法即拆並罰款。
「高雄厝」指的是建築有完善的綠能設施、景觀陽台和導風設施及太陽能板及通用化空間等，一旦民眾取得許可就能獲得容積獎勵。市府建築管理處統計，已有330件提出申請，共1萬8000多戶，取得使用執照約33件。
建管處指出，近來發現在仁武、大社、楠梓、鳳山等區，有部份業者在取得「高雄厝」使用執照後，任意破壞綠能、綠化設施及陽台外推違建等情形，工務局依違反建築法73、91條規定開罰新台幣6至30萬元罰鍰並通知業者恢復原狀，另外涉及違建部份，違章建築處理大隊也強制拆除。
建管處表示，近來積極稽查違建，同時也不定時查察高雄厝的使用情形，一旦查獲有民眾違規使用或是擅自進行「二次施工」，都會依法裁處，期以能全面遏止新違規及違建產生。
工務局說，「二次施工」雖可增加室內使用面積，但若賣方買賣前未誠實告知違建事實，一旦違建遭拆，同時會引發消費糾紛。
市府提醒業及民眾切勿挑戰公權力，經查獲破壞綠能、綠化設施將依法連續罰鍰、要求恢復原狀外，絕不寬貸。1060215
(中央社)
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