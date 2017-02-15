213賞櫻車禍》罹難司機沒勞保 死亡給付恐落空
春櫻盛開，正是出遊好時機！沒想到，前日（2月13日）晚，蝶戀花旅行社遊覽車國道5號事故，奪走33條人命。檢警昨相驗遺體、現場勘查究責，初步發現該車翻覆時沒有煞車，至於有無超速須再釐清。
康姓司機已確定罹難，然卻傳出司機自去年3月23日就退保，沒有勞保的他恐怕連基本的死亡給付都落空，而蕭姓導遊也沒有投保職災保險，但勞動部說導遊會有補助跟相關撫慰。
低團費旅遊，安全品質堪慮？蝶戀花旅行社國道翻覆，造成33人死亡，11人輕重傷，也連帶影響國人對台灣觀光信心。事故原因是否因為蝶戀花旅行社派給康姓司機太多工作，導致「疲勞駕駛」惹禍，還有待釐清。
然現在又傳出，已罹難的康姓司機沒勞保。據《TVBS新聞網》、《東森新聞雲》報導，勞動部次長郭國文表示，康姓司機自去年3月23日退保後，就沒有再投勞保紀錄。
至於蕭姓導遊則是則已是領取過勞保老年給付，但後來也沒有投職災保險，但如兩導遊和司機為此趟行程而臨時加保，也是要加保後的第三天後才能確認。因目前許多資料被檢方查扣，勞動部已請台北市及桃園市勞檢處分頭查證。
然事實上，上班時間不固定的的遊覽車司機多屬於「靠行」，在法律上是「承攬」關係，而非「僱傭」關係，非受僱者。以罹難的康姓司機而言，初步應該是跟友力通運公司有關係，而非蝶戀花旅行社，加上司機沒投勞保，現行勞基法規定恐怕都無法保障。
此外，以「低團費」攬客的蝶戀花旅行社問題也頗多，去年、前年都曾被勞檢，分別因沒有員工出勤紀錄及工資清冊違法，北市勞動局曾開罰6萬元。
(中時電子報)
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