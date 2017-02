NBA》林書豪走出地獄 25日戰金塊

林書豪日前在籃網與暴龍之戰賽前練投。(美聯社資料照)

(08:53更新)林書豪復出日確定了,籃網隊總教練艾金生(Kenny Atkinson)表示,林書豪將在明星賽後首戰出場,也就是2月25日上午10點對金塊。《紐約郵報》並用標題〈林書豪的地獄剛剛過去了〉(Jeremy Lin’s hell is just about over)發布新聞。

「林書豪將利用未來10天,找回打球節奏。」艾金生今接受《紐約郵報》(New York Post)訪問,表示「豪哥」有點超乎預期,打了一點點全場練習賽,好消息是,「林書豪看起來不錯,把球打得很好。」

