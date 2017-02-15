Fed主席：抑制移民恐減緩美國經濟成長

我要評比

美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天提出警告，美國總統川普似乎打算抑制移民的做法，恐將減緩美國已顯疲軟的經濟成長。

法新社報導，自川普上月就任總統以來，葉倫首次在國會發表證詞指出，隨著美國人口老化，新就業人口自海外流入，一直是美國維持經濟擴張的重要因素。

葉倫不願針對具體的移民政策置評，但表示可用的勞工人數成長持續緩慢，「且移民一直是勞動力成長的重要來源」。

「所以放慢移民腳步，恐導致經濟成長率減緩。」

葉倫稱美國去年經濟年增率1.9%的表現「令人失望」，強調勞工生產較多產品和提供服務的生產力已經落後。

她說，「我國人口老化，勞動力成長相對遲緩，近幾年生產力成長令人沮喪地緩慢。」

葉倫表示，具體移民政策將由「國會和政府來決定」。（譯者：中央社徐睿承）1060215

(中央社)