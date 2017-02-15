川普版「水門案」？佛林辭職疑雲重重

圖為播放中的1972年水門案紀錄片電影。(圖/美聯社)

美國國安顧問佛林在13日晚辭職，後經白宮證實，這是川普本人的意思。事發至今，外媒以1970年代發生的「水門案」為比喻，指向總統川普，白宮的動盪風雲才正要開始。

1972年爆發水門案，當年媒體抽絲剝繭，證實時任美國總統的尼克森是竊聽民主黨的幕後黑手，最後迫使尼下台；發生於現在的是，傳國安顧問佛林早在上任前，私下同和俄國大使討論到制裁相關事宜。雖然佛林稱不記得全部談話，並堅決否認傳聞內容，但他反覆不清的言詞已傷害力挺他的副總統彭斯，最後失去了川普的信任。

如今，上述的風波以在美國引發政治動盪，媒體紛紛質疑或有更高層級在指使佛林，懷疑佛林的辭職是否為了棄車保帥？

曾任歐巴馬政府副國安顧問的布林肯（Antony Blinken）就在CNN上點出他覺得可疑地方。布林肯說，佛林與俄國的通話應是受人指示，而如果他是川普不知情下作為，那也代表川普對團隊的掌控有很大疏漏。布林肯強調，白宮幕僚和外國人士的所有談話都是必須記錄在工作報告上的。

布林肯認為，國安會對美國的整體國家安全非常重要，必須盡快恢復正常運作。之後接任的白宮國安顧問必須有直接向總統報告的權利，而非向副總統或白宮首席戰略師等人負責。

(中時電子報)