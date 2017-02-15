川普版「水門案」？佛林辭職疑雲重重
美國國安顧問佛林在13日晚辭職，後經白宮證實，這是川普本人的意思。事發至今，外媒以1970年代發生的「水門案」為比喻，指向總統川普，白宮的動盪風雲才正要開始。
1972年爆發水門案，當年媒體抽絲剝繭，證實時任美國總統的尼克森是竊聽民主黨的幕後黑手，最後迫使尼下台；發生於現在的是，傳國安顧問佛林早在上任前，私下同和俄國大使討論到制裁相關事宜。雖然佛林稱不記得全部談話，並堅決否認傳聞內容，但他反覆不清的言詞已傷害力挺他的副總統彭斯，最後失去了川普的信任。
如今，上述的風波以在美國引發政治動盪，媒體紛紛質疑或有更高層級在指使佛林，懷疑佛林的辭職是否為了棄車保帥？
曾任歐巴馬政府副國安顧問的布林肯（Antony Blinken）就在CNN上點出他覺得可疑地方。布林肯說，佛林與俄國的通話應是受人指示，而如果他是川普不知情下作為，那也代表川普對團隊的掌控有很大疏漏。布林肯強調，白宮幕僚和外國人士的所有談話都是必須記錄在工作報告上的。
布林肯認為，國安會對美國的整體國家安全非常重要，必須盡快恢復正常運作。之後接任的白宮國安顧問必須有直接向總統報告的權利，而非向副總統或白宮首席戰略師等人負責。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。