五月天阿信潮牌爆抄襲 搬鐵證證實「原創」

阿信經營的潮牌爆出抄襲風波。(圖/本報系資料照)

五月天才剛結束在日本武道館演唱會，三月將移師高雄世運舉辦四場演唱會，其中主唱阿信不僅創作能量強，副業也是經營得有聲有色，據悉年營收就破3億，不過卻傳出潮牌《STAYREAL》疑抄襲日本品牌《LOVERS HOUSE》，對此《STAYREAL》也出面澄清。

根據《蘋果日報》報導，有民眾爆料《STAYREAL》旗下品牌《ROCKCOCO》吉祥物，卻與80年代原宿龐克品牌《LOVERS HOUSE》雷同，其設計師NEW NEW在松菸展覽販售的吊飾粉紅小精靈，跟吉卜力工作室角色小黑炭相似，兩者差別僅顏色不同，另外《ROCKCOCO》在粉絲頁PO文的吉祥物，更是取用日本三麗鷗美樂蒂身體，此外加碼爆料當初不二良為《STAYREAL》設計的吉祥物米小鼠，由於與迪士尼米老鼠神似，還曾被可口可樂等品牌拒絕結合，痛批阿信與不二良都深為創作人，卻不尊重原創。

對此《STAYREAL》澄清，品牌中所使用的卡通肖像，都是經過合法商標註冊完成，並拿出經濟部智慧財產局註冊文件佐證，否認抄襲一事，對於粉紅小精靈陷抄襲風波，也再度聲明「無生命物品加上眼睛」是常見設計手法，並無參考其他設計案例。

(中時電子報)