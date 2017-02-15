感受警察辛勞 高二生做乳酪慰勞

我要評比

雲林縣斗六家商一名高二女學生（左2），利用寒假到派出所擔任志工，感受警察工作的辛勞，開學後特別製作乳酪慰勞員警。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月15日

雲林縣斗六家商一名高二女學生，利用寒假到派出所擔任志工，感受警察工作的辛勞，開學後特別製作乳酪慰勞員警。

雲林縣斗六警分局表示，這名就讀高二的鄧姓女學生，利用寒假期間到斗六分局榴中派出所擔任志工，協助環境清理，由於每天與員警為伍，因此深刻體會警察工作的辛勞。

尤其2017台灣燈會在雲林舉行，警方除了平日勤務外，又要為燈會期間的治安、交通等工作繁忙，看在鄧姓女學生眼裡，感同身受，於是決定要給派出所員警一個驚喜。

由於鄧姓女學生擅長製作乳酪，於是自行採購食材，在開學後製作拿手的巧克力乳酪，送到榴中派出所分贈給每位員警，令員警們感動不已，直呼「太暖心了」。

鄧姓女學生表示，寒假到派出所當志工後，才了解警察工作的辛勞，雖然自己沒辦法幫上什麼忙，只能用自己所學盡點心力，也感謝警察叔叔、哥哥在寒假期間對她的照顧。1060215

(中央社)