吳德榮：氣溫逐日回升 18日北部再轉涼
氣象專家吳德榮今天表示，今天氣溫持續回升，未來兩天白天可達25、26度左右；18日北部會再轉涼，19日下午又會回暖，冷暖交替變換，週期很短。
吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文表示，今天西半部天氣晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨，氣溫逐日回升。
吳德榮指出，今天北台灣約可升至攝氏23、24度左右，未來兩天西半部都可升至25、26度左右，白天溫暖舒適，但早晚仍偏涼、日夜溫差都比昨天還大，提醒民眾注意。
至於18日之後，吳德榮表示，北台灣的天氣變化乍暖還寒，有春天「孩兒面」的特徵，冷空氣雖然不強，但冷暖交替變換，週期很短。18日至19日上午，有一小股東北風南下，北台灣白天轉涼，迎風面有一些局部短暫雨的機率，19日下午至20日天氣快速大幅回暖；21日鋒面影響，北台灣轉有雨且明顯轉涼，22日天氣未及好轉，下波鋒面又接踵而至。1060215
(中央社)
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