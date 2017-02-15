親中派金正男被殺 北京平壤關係受矚目

北韓最高領導人金正恩的同父異母長兄金正男13日在馬來西亞遇刺身亡，作為北韓典型的「親中派」人士，他的遇害將給平壤與北京的關係帶來何種影響，頗受國際社會關注。

南韓「朝鮮日報」、「東亞日報」、「中央日報」等主要媒體今天都在頭版頭條報導指出，金正男13日在馬來西亞吉隆坡機場遭兩名疑似北韓女特工的人員以毒針刺殺，他在被送往醫院急救途中死亡。

據報導，金正男與2013年遭處決的北韓前第2號人物、時任國防委員會副委員長的姑丈張成澤，是北韓代表性的親中派人士。2012年金正恩上台後，金正男一直蟄居在澳門、北京等地，有觀點認為，失去張成澤這個擋箭牌的金正男好比風中殘燭，沒有中國政府的庇護、性命難保。

報導引述傳言指出，金正恩最擔心的莫過於靠中國撐腰的反對派以力挺金正男為由發動軍事政變，因此2013年處決張成澤正是為了清洗「親中派」勢力。

南韓「TV朝鮮」報導稱，有分析認為，只要金正男還在中國的「搖籃」裡，不斷出現齟齬雜音的北韓與中國關係就難有根本性改善。這是因為，金正男在中國境內受中國政府保護，在發生金正恩政權倒台等大事件時，金正男便可以在中國的支持下「替補」掌權。對於中國來說，金正男可謂是頂替金正恩的「B計劃」。

報導稱，儘管金正男遇害還未被證實為北韓所為，但預計該事件會讓原本就尷尬的北韓與中國關係再遇大波折。

還有分析認為，目前北韓核問題已經讓中國深感壓力，在中美展開戰略競爭的大格局下，中國有包容北韓的戰略需求，因此，目前還難以就金正男遇害會給北韓與中國關係帶來何種影響下結論。

據報導，中國問題專家、統一研究院研究員申宗浩（音）表示，現在首先要弄清楚金正男遇害背景，事實上，張成澤被處決後，金正男在北韓和中國關係上所占據的地位已大不如前。1060215

(中央社)