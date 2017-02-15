金正男遇刺 兒子金韓松安全受關注

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隨著北韓勞動黨委員長金正恩的同父異母長兄金正男於吉隆坡13日上午在馬來西亞遇害的消息被證實，其子金韓松的人身安全備受關注。

南韓聯合新聞通訊社報導，金韓松於去年完成學業後返回澳門、中國大陸等地，目前行蹤不明。

報導稱，金韓松2013年5月從波士尼亞莫斯塔市世界聯合學院畢業，同年8月就讀巴黎政治學院，並住在學校附近的宿舍。同年10月，金韓松接受芬蘭電視台的採訪時，就如何看待金正恩成為權力接班人一事稱，自己對這個問題不清楚，父親金正男對政治沒有興趣。

據報導，隨著金正男的支持者、北韓前國防委員會副委員長張成澤被處決，金韓松在巴黎的人身安全受威脅的可能性驟增，巴黎警方出動警力保護金韓松，並在其宿舍周圍巡邏。

報導指出，巴黎政治學院是2加1模式，即前兩年在法國勒哈佛學習，第3年前往其他國家做交換學生。學校方面表示，金韓松在結束學業後，並未選擇在法國停留而是於去年離開。分析認為，金韓松畢業後，很可能回到金正男有居所的澳門或中國大陸等亞太地區。1060215

(中央社)