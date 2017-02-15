金正男生前大爆「金家王朝」內幕

北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男，13日上午在馬來西亞遇害 。（摘自南韓中央日報網站）

已故北韓領導人金正日的長子、現任領導人金正恩同父異母的兄長金正男，13日在馬來西亞遭疑似北韓女特務刺殺身亡。此案恐為金正恩2013年處決「攝政王」姑丈張成澤以來，最聳動的殺人事件。為何金正恩要追殺兄長金正男？原因可能是金正男的存在威脅權力穩定；再則，金正男知道北韓領導階層太多秘密。

據《BBC》報導，金正男在2012年與日本《東京新聞》編輯委員五味洋治互通的150封電子郵件以及兩人在澳門、北京先後共約7小時的談話內容，經五味整理後出版《父親金正日與我 金正男獨家告白》一書。書中第一頁就是北韓「金總書記家系圖」，指出要理解金正男在金家的位置與告白背景，必須弄清金家結構。

金正男的生母是成惠琳，一位漂亮的已婚電影明星。但金正日驚艷而奪人所愛、生下長子金正男。金正男說幼年時，父親寵愛他是「補顆牙都獲得名車獎賞」。不幸，多情的金正日又愛上韓僑舞蹈家高英姬，並生下金正男的兩個弟弟金正哲與金正恩，此外還有一位漢字名不詳的女兒。金正男生母成惠琳患了抑鬱症，赴莫斯科治療至去世。

金正男9歲被送往瑞士留學，19歲返回平壤。他還記得初期父親深感寂寞，但後來就對兩個弟弟特別關愛。而10年留學後回國的金正男成為父親警惕的「資本主義青年」，也令兩個弟弟被父親縮短了留學時間。失寵的金正男經常流連平壤高級酒吧，更激怒了父親金正日。

五味在結語中說，金正男的資本主義思想令父親認為他應該學習北韓政治，撤下金正男在經濟部門的要職、支派到北韓秘密警察部門的「國家安全保衛部」任副部長。金正男對父親否定自己深感失望、決定流亡。1995年金正男選擇了離北韓最近、能制約北韓的中國流亡。結果「國家安全保衛部」副部長移行給了金正恩，可能是奠定金正恩世襲的基礎。

金正男形容金正日是個嚴厲但愛情深厚的父親，他還替金正日開發導彈、核武器辯解說，「地理上被列強包圍的北韓找出路是正確的」。金正男解釋北韓的錯誤國策是「父親身邊的奸臣們所致」。

對於弟弟金正恩，金正男從無惡言，只強調相信弟弟「有度量」。但在決定金正恩繼承的前與後，金正男的態度明顯有別。決定金正恩繼承後，金正男開始表現憂心，認為金正恩體制不會長久，金正男認為朝鮮軍方勢力太大。

五味洋治書中說，金正男至少兩次遭遇暗殺計劃，一次是在他遊奧地利時，是奧地利政府破壞了計劃，這次計劃日本外務省也在案。還有一次計劃在中國，結果被中國政府強烈制止。書中指出，金正男與金正恩涉及了圍繞他們的母親形成的北韓兩個勢力團體。金正男強調，監護金正恩的金正日妹夫張成澤也很愛護他，對他有特殊感情。

(中時電子報)