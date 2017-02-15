慘！長太美被譙是「整型」正妹十大心酸報你知
雖說法律之前，人人平等。然說實在話，這個社會多少還是會「以貌取人」，外表長好看，求職較容易、也能多有戀愛機會。然這年頭，「正妹」也是不好當的，旁人眼中表現出衣食無缺、萬人擁簇的狀況，其實在實際的生活上也是有許多你意想不到的困擾的呢？以下為《網路溫度計》彙整大數據分析出「正妹十大心酸」，可供參考。
第5名：求學時代被女生排擠
相較於男人的幼稚比較跟義氣之爭時，女生們之間的勾心鬥角跟小心眼才是真正可怕的地方啊！當然在求學時代大家都還沒這麼成熟的時候，女生間組成小圈圈一起上廁所，一起暗戀校草，更常常一起說誰的壞話是常態，而這時要是長相比較好一點的正妹不會說話、不會跟大家打成一片，自然而然就會被說在跩什麼？
第4名：被說整形
雖正妹很多是天生麗質、五官深邃、就是吃不胖，但是亞洲人平均五官是比較扁塌，看到有人的鼻樑高挺、標準瓜子臉，跟整型廣告中的「整形前後」有著極高相似度，就會開始有閒雜耳語說，到底是不是「人造人」啊！
第3名：朋友被說工具人
很多時候會看到許多「瞎妹」在臉書上討拍裝可憐，或找一些平常不連絡或是不熟的粉絲、網友幫忙及協助，但是並沒有任何的回報。雖這不能夠代表所有正妹，但是卻讓他們常常莫名的被冠上這種「莫須有」的罪名。
第2名：戴名牌被說酒店、包養
出席時尚派對，拿名牌包包或是戴一些昂貴的首飾多做打扮，都是合情合理的。然有時候辛苦存錢買個名牌包，卻總是有人說是被包養的、做酒店的，甚至說在伴遊、接援交等，只能說「正妹」不好當啊！
第2名：容易被豬哥騷擾
在現在這個通訊軟體以及交友平台發達的年代，只要你的大頭貼夠吸引人或是不小心被人PO上了表特版之類的網站，追蹤人數就一定會爆增。尤其有些肉搜達人甚至可以把你以前的過往全部翻了出來，幾乎可說是沒隱私。而這些問題衍伸出來的就是私訊騷擾甚至是行蹤的攔截，在家樓下拍照就會有人找出你住哪裡呢！沒有隱私更還要小心安全！
至於第6～10名依序為遇到不好的對象（想玩玩）、做什麼都被說公主病、內衣襪子被偷、除毛保養花費高、沒人追等。不管怎麼說，人活在世上，就需面對總總的考驗，不管是「正妹」還是「一般人」，總要學習在如何面對困難、在挫折中學取經驗成長。而外表也只是一時的，畢竟每個人都會老，有健康的身體、豐富的心靈與智慧，才是人生中最值得驕傲的事！
(中時電子報)
文章來源：網路溫度計
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