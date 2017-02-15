中醫爸補中藥 心疼小嫻「看子宮會不會長出來」
女星小嫻與前球星何守正結婚4年多，夫妻做人進度備受矚目，不過小嫻近日鬆口透露，17歲檢查得知沒子宮，並發現良性卵巢畸胎瘤，切除右卵巢一小塊，小嫻只剩左卵巢能正常排卵。而當小嫻父母得知時也相當震驚，而當中醫師的爸爸更是直說要幫小嫻補中藥「看子宮會不會長出來」。
小嫻與何守正2012年在美登記結婚，小倆口婚後遲遲未傳出肚皮有喜，根據《蘋果日報》報導，小嫻在透露17歲月經沒來，檢查發現沒子宮、也檢查出卵巢有良性畸胎瘤，小嫻動手術切除卵巢瘤後，父母才得知女兒沒子宮一事，除了不能接受外，小嫻也說：「我爸一直說可以幫我補中藥，看子宮會不會長出來。」
談到父母，小嫻一度難過哽咽，並透露爸爸還曾搞笑安慰她，丈夫何守正與婆婆也都支持、體諒小嫻，而36歲的小嫻仍渴望擁有小孩，繼續努力。
(中時電子報)
關鍵字：小嫻
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