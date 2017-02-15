中山大學教授李清潭：中美博奕 台灣太高調

美國總統川普（左）日前與中國國家主席習近平通話，表示會尊重「一中」政策。（美聯社資料照）

美國總統川普就職前不斷挑戰中國大陸「一中」底線；日前與中國國家主席習近平通話時，又承諾將遵循一中政策。川普反覆態度，顯示中美雙方合作又競爭的關係。中山大學企管系教授李清潭認為，台灣置身「中美博奕」遊戲，部分動作太過高調。

李清潭向港媒中評社表示，中美博弈、小心翼翼，誰也不想先犯錯。當台灣置身在中美大國遊戲中時，更應冷靜思考。但台灣過去8個月以來可能都把這些原則給忘了，他認為台灣在處理中美雙邊關係時部分動作太過高調。

李清潭指出，川普的思考代表美國社會的思考，習近平在達沃斯的談話也代表了中國大陸整體社會的思維。台灣執政當局應該要用兩面或者更多面的思維去處理美中台三方關係，而非死抱二戰戰後、國共內戰乃至冷戰時期那種「漢賊不兩立」的思維。

李清潭說，台灣過去是第一世界跟第三世界貿易與投資的橋樑，但台灣現今找的到這樣的定位嗎？如果沒有，台灣就會變成人家的籌碼，且不具有自主性。台灣想擺脫別人的籌碼或棋子，就必須找出台灣在全球的佈局中，有什麼資源或策略。可以讓台灣在這種既競爭又合作的氛圍裡扮演關鍵的角色。

李清潭還說，很可惜過去這8個月以來的台灣施政，並沒有朝上述的角度去思考。蔡政府難道要用「新南向去取代全部的世界觀」嗎？或用內部的勞資糾紛、轉型正義去代表對於這個世界的觀感嗎？

(中時電子報)