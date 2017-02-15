亞洲最大 印度航空展吸引全球5百家武器商參與
第11屆印度航空展（Aero India-2017）於昨日正式開幕，這個號稱「亞洲最大」的航空展，吸引印度本土和來自美、歐、俄、以等國共500多家廠商參與。在開幕式上，除了印度空軍的特技飛行表演外，在班加洛（Bangalore）基地的天空上，更迎來瑞典紳寶集團（SAAB）JAS 39獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen）與法國達梭（Dassault）公司疾風戰鬥機（Dassault Rafale）的演出，顯示各家廠商都想爭搶印度這塊龐大的武器市場。
據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，被外界譽為「全亞洲最大」的印度航空展昨日正式開幕，由印度空軍的特技飛行隊領頭，加上瑞典、法國、美國等戰機的飛行展演，讓這個航空展更加有看頭。為爭奪未來印度龐大的國防預算訂單，包含洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、紳寶、波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）和蘇霍伊航空（Sukhoi）等集團皆踴躍參展，並使出渾身解數，試圖引起眾人的目光。為了加強國防戰力，印度政府計畫砸下至少2,500億美元（約7.76兆台幣）經費，升級並添購新式武器裝備。
來自瑞典的紳寶集團端出旗下JAS 39獅鷲戰鬥機、法國達梭也擺出疾風戰鬥機，俄羅斯蘇霍伊航空則拿出蘇愷30戰機（Sukhoi Su-30）來吸引印度購買。然而，身為全球最大的武器製造商，洛克希德馬丁公司為了搶佔印度軍方訂單，更於日前宣布將把F-16戰隼戰鬥機（F-16 Fighting Falcon）遷移至印度，藉此以「印度國造」的名義來拉攏官方，好讓洛馬公司在訂單爭奪戰中處於領先地位。
近年來不斷添購新式軍備的印度，日前更喊出將添購至少200架戰機的計畫，但該訂單的考量除了品質與價錢外，將以能在印度當地生產製造為優先。面對如此龐大的利益誘惑，讓為期5天的航空展更顯得火藥味十足。
(中時電子報)
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