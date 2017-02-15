整形女王消失5年 曝與10億富商離婚主因
「整形女王」顧婕2012年嫁給身價10億內衣大王吳先生，就淡出螢光幕當豪門貴婦，未料婚姻僅維持兩年多，就已離婚收場，近日她接受專訪時透露，和老公、婆家相處都出問題，才選擇結束這段婚姻。
顧婕當年收下五克拉鑽戒，還到沖繩舉行婚禮，風光嫁進豪門，據《壹週刊》報導，婚後吳先生忙事業，少有時間陪她，夫妻間口角變多，她試著改變自己強勢個性，卻沒效果，加上和男方家人處得不是很好，「其實公公人也很好啦，但是就是...婚姻是兩個家庭的事情」，似乎是和婆婆有關。
不過她解釋「不是碰到刁難，就是生活習慣相處不是很合，我很開心跟他們曾經是一個家庭」，離婚後讓她好一陣子心情不好，找心理醫生諮詢才擺脫低潮，這幾年也陸續有人追，她不排斥談戀愛，但願不願意再踏入婚姻？她直搖頭：「不會了！」
(中時電子報)
關鍵字：顧婕
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