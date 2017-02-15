MLB》陳偉殷無緣開幕先發？主帥點名皇家前王牌
(10:05更新)今天是馬林魚春訓的投捕報到日，陳偉殷已提前飛去美國備戰，全力卡位球隊4月4日對國民開幕戰先發，然而馬林魚總教練麥汀利今暗示，去年底從皇家挖角的33歲的投手沃奎茲(Edinson Volquez)，經驗老道，可能是開幕戰人選。
沃奎茲2008年曾投出17勝，近3年先後效力海盜與皇家，共摘下36勝，是2015年皇家勇奪世界大賽冠軍的成員。也是上季皇家開幕戰的先發投手，但全年表現不佳，只繳出10勝11敗，自責分率5.37。
麥汀利稱沃奎茲可能是最有經驗的球員，「沃奎茲經歷最多，贏過世界大賽，投過高張力比賽，能處理所有不同的情況。」但麥汀利還沒有正式宣布開幕戰先發，話也說的保留，「每個人都是我們的王牌。」
(中時電子報)
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