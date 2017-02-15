農業局開設溫室設施搭建講座開放報名
去年莫蘭蒂、梅姬等颱風造成農業生產設施嚴重損害，不少是因為溫網室結構材料強度不足所致。為強化農民搭建溫室設施相關知識，台中市政府農業局2月22日將在陽明市政大樓舉行全民農業講座，讓農民深入瞭解如何強固溫網室、受損後如何修復等，課程也將介紹中央政府針對溫網室搭建的相關補助，歡迎踴躍報名。
農業局長王俊雄說，去年許多農業生產設施因風災受到損害，行政院農業委員會今年起將鼓勵、輔導農民改為搭建強固型溫網室，以提升各項作物防災效能，並提供相關補助。
為配合中央政策，市府農業局將於2月22日上午9時開設全民農業講座，邀請中興大學生物產業機電工程學系教授黃裕益授課，介紹溫室設施搭建注意原則與政府補助措施；地點在陽明市政大樓5樓大禮堂，課程共3小時，完全免費，全程上完可受頒結訓證明書，請至網站 https://goo.gl/mTAl5i 報名。
(中時)
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