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2／18來「永和仁愛公園」賞美景！免費盆栽拿回家

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情人節主題地景藝術
新北市政府綠美化環境景觀處在2月12日至18日，特別將永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術。（新北市景觀處提供）

春天來賞花吧！新北市政府綠美化環境景觀處在2月12日至18日，特別將永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術，不論是有另一半的情侶、已婚的夫妻、甚至是想脫離單身的朋友，歡迎一起渡過美麗、浪漫及特別的情人節。此外，在本周六（2月18日）來此，還有美麗盆栽免費讓你拿回家！

除春暖花開，2月也是一年一度的西洋情人節！情人節存在的意義就是讓愛人們可以在甜蜜氛圍下互訴衷情，在2017年的西洋情人節，新北市景觀處規劃用3,000盆紅色、粉紅色及白色的海棠，在公園中央草坪區布置成浪漫的情人樹地景藝術，成為民眾打卡、拍照留念，甚至可告白求婚，共創浪漫回憶的最佳場所。

新北市景觀處長謝宏偉表示海棠花語為美麗、快樂，素有國艷之譽，所以特別將海棠裝飾成情人樹，讓熱戀中的情侶可在情人樹下手牽手閉上眼睛許下真愛誓言，並可以打卡讓眾人為愛情做見證。

新北市景觀處將此浪漫活動延續到2月18日，平日無法參與的民眾，有更多時間可以一同參與，感受一整週浪漫的情人節氣氛，2月18日活動結束後現場海棠盆栽贈送給參與的民眾，希望將愛與快樂散發出去，帶給大家幸福又浪漫的情人節。

永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術
新北市政府綠美化環境景觀處在2月12日至18日，特別將永和區仁愛公園打造成情人節主題地景藝術。（新北市景觀處提供）

【永和仁愛公園】

地址：新北市永和區仁愛路244-1號（中央草坪區）

活動日期：2月12日至2月18日

活動時間:上午10:00至下午5:00

※2月18日下午5:00活動結束後，現場免費贈送活動盆栽，歡迎領取。

(中時電子報)

永和仁愛公園地景藝術
新北市府在永和仁愛公園用紅色、粉紅色及白色的海棠在公園中央草坪區布置成浪漫的情人樹地景藝術，而這些盆栽在2/18下午5點後，歡迎民眾免費索取。（新北市景觀處提供）

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關鍵字：情人節永和仁愛公園盆栽
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