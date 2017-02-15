中南部空品差 忠明前鎮小港紅色警示

今天早上全台多處空氣品質不佳，台中忠明、高雄前鎮及小港空氣品質指標（AQI）達紅色警示，民眾宜減少在戶外活動；中南部及苗栗三義地區呈橘色提醒，對敏感族群不健康。

根據環保署空氣品質監測網，今天早上截至上午8時50分，忠明、前鎮及小港地區空氣品質指標（AQI）達紅色警示；而三義、沙鹿、大里、彰化、南投、斗六、崙背、嘉義、屏東、橋頭、鳳山、左營、楠梓、仁武等中南部21個測站達橘色提醒。

環保署提醒位於紅色警示區域的民眾，如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060215

(中央社)