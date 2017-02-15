再傳空中驚魂 哈里遜福特降落險撞客機

我要評比

美國官員與媒體今天表示，好萊塢影星哈里遜福特（Harrison Ford）駕駛私人飛機在加州一座機場降落時險出意外。

法新社引述美國國家廣播公司（NBC）報導，74歲、主演經典電影「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）的哈里遜福特飛行經驗豐富，熱愛蒐集古董飛機，當時他正接近橘郡（Orange County）約翰韋恩機場（John Wayne Airport），準備在飛機滑行道而非跑道降落，飛越1架載有110名乘客與6名機組員的美國航空波音737客機。

據報導，從哈里遜福特與航空管制中心的對話錄音，可聽見他詢問：「那台大客機本來就應該在我下方嗎？」

美國聯邦航空總署（FAA）表示，尚未確定涉及這起事件人員的身分，但堅稱，正在調查造成誤解的原因。

FAA發言人葛瑞格（Ian Gregor）發表聲明說：「航空管制人員昨天下午准許駕駛單引擎飛機Aviat Husky的飛行員在約翰韋恩機場的20L跑道降落。這名飛行員正確複述了降落許可，接著在平行跑道的滑行道降落，飛越了1架在跑道外等待的波音737。」

FAA禁止飛機在滑行道降落，飛行員若證實犯錯，懲處從1張警告單至吊銷飛行駕照都有可能。

事實上，這並非哈里遜福特首次空中驚魂，英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，他2015年駕駛1架二戰時期飛機時引擎失靈，而將飛機迫降於加州洛杉磯聖塔蒙尼卡（Santa Monica）的高爾夫球場，造成頭部創傷與1隻手臂骨折。

他1999年駕駛直升機時也曾緊急迫降。（譯者：中央社周莉芳）1060215

(中央社)